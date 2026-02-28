Súper Rugby Américas: Se escapó por poco, Yacaré cayó a los 80′

La franquicia paraguaya de rugby tuvo una gran remontada en la complementaria, pero al final perdió contra los trasandinos 34-32.

Los Yacaré cosecharon su segunda derrota, pues en la fecha inaugural perdieron contra Dogos de Argentina, en el Estadio “Héroes de Curupayty”, en el Parque Olímpico.

En cuanto al partido de este sábado, llevado a cabo en la cancha del St. George’s College de Santiago, los reptiles revirtieron el adverso inicio en el primer tiempo.

Selknam estuvo por un momento 22-0 en la primera mitad, llevando a vestuarios un marcador de 24-10, con el descuento de los Yacaré que mostraban la mejora que continuó en la complementaria.

Faltando 2 minutos los paraguayos estaban arriba 32-31. En ese fatídico minuto 78’, tras un line, hubo una acción que terninó en penal para Selknam.

Ya con tiempo cumplido, el chileno Juan Cruz Reyes no desperdició y puso el definitivo 34-32 en el score.

Ahora, Selknam desniveló la balanza a su favor en enfrentamientos contra los Yacaré, pues con el triunfo de ayer se puso 6-5 arriba.

* Contra Cobras. La próxima cita Yacaré será nuevamente de visitante, para el partido contra Cobras de Brasil.

En el juego adelantado, el viernes se impuso de visitante Tarucas de Argentina a Peñarol de Uruguay.