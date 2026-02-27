Polideportivo
27 de febrero de 2026 - 20:40

Súper Rugby Américas: Yacaré enfrenta a Selknam

El yacaré Valentino Quattrochi (24 años).
Gentileza

Los Yacaré XV van por la primera victoria en el Súper Rugby Américas (SRA) 2026 contra Selknam de Chile, por la segunda fecha de las competencias. La franquicia de la Unión de Rugby del Paraguay tiene este sábado un duro rival para el partido en Santiago.

Por ABC Color

En la temporada pasada de SRA, el team con franquicia chilena se ubicó entre los tres primeros, detrás de Peñarol y Dogos.

El juego contra de los Yacaré se anuncia para las 15:00 (en vivo por Disney+).

En cuanto a la fecha anterior, los reptiles guaraníes perdieron en casa 17-30 contra Pampas de Argentina. Los chilenos cayeron en su visita a los tucumanos del Tarucas por 13-41.

* El team. Los Yacaré, dirigidos por el coach Ramiro Peman, jugará con:

Nicolás Toth, Jordi Chávez, Enrique Quinteros, Mateo Gasparotti, Joaquín Domínguez, Manuel Todaro, Matías Muniagurria, Ariel Núñez, Juan Cruz Strada, Joaquín Lamas, Francisco Gaspes, Ramiro Amarilla (capitán), Juan González, Valentino Quattrochi, Francisco Cabello.

Reservas: Valentino Marciali, Camilo Blasco, Gonzalo del Pazo, Juan Sebriano, Juan Mernes, Gonzalo Bareiro, Sebastián Urbieta y Arturo López.

En la fecha inaugural la gran sorpresa fue el debutante Capibaras, que goleó 34-7 al campeón defensor Peñarol de Uruguay, en Rosario.

En el otro cotejo, Dogos prevaleció por poco contra el reforzado Cobras de Brasil, ganando 21-19.