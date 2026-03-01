Brennan remata con solvencia el trabajo del Visma

Brennan (Darlington, 20 años) no dio opción a sus rivales en la recta de meta de Kuurne, donde bien lanzado por sus compañeros, remató la faena con autoridad, con varios metros de ventaja. Así firmó su victoria profesional número 14, confirmándose como uno de los velocistas con más presente y futuro.

El británico levantó el brazo mientras miraba la posición de sus rivales en la misma línea de meta, donde el crono marcaba un tiempo de 4h.25.22. Completaron el podio los italianos del Tudor Luca Mozzato y Mateo Trentin.

Finalmente la Kuurne no contó con la presencia de Van der Poel, así que los esprinters podían mantener sus ilusiones en todo lo alto. De entrada la clásica fuga más cargada de ilusión que de posibilidades de éxito, donde se incrustró el española del Movistar Roger Adriá, quien se juntó llegando desde el pelotón a 6 hombres que ya iban por delante.

El ciclista catalán sumó sus fuerzas a Johan Jacobs (Groupama), Louvel (NSN), De Bondt (Jayco-AlUla), Biesterbos (Picnic-PostNL), Ingebrigtsen (Uno-X) y Kessler (Modern Adventure). Un proyecto que nunca se le fue de las manos al pelotón, ya que la ventaja no superó los 3.30 minutos.

La persecución fue tomando forma a medida que se acercaban los puntos claves del recorrido. Además hubo batalla, con aceleraciones del Alpecin con Philipsen, el Bahrain con Mohoric o el Visma con Brennan. El ritmo endiablado rompió el pelotón y dejó atrapado en un segundo grupo a alguno de los favoritos, como el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek).

En el fragor de la batalla se produjo la retirada de un hombre importante, el campeón de Bélgica Tim Wellens (UAE), víctima de una aparatosa caída.

En la Cota du Trieu (1,1 km al 7,2) se produjo un movimiento clave. Van Baarle (Soudal) atacó... se llevó a Mohoric, Hoole y Kielich, Asgreen y Sheehan. Se habían superado ya 12 cotas y restaba una, el Kluisberg (km 135), la más relevantes antes de meta.

Los movimientos tácticos ya habían dejado fuera de combate a varios favoritos ante un posible esprint, como Milan, De Lie, Magnier y Groenewegen. Tras el Kluisberg la fuga pasó a la historia. Sin cotas, el recorrido ya era llano hasta meta. Un grupo de 17 tomó el mando, con tres españoles entre ellos, Adría, Carlos Canal y Héctor Álvarez.

Las cotas animaron la carrera, y eliminaron esprinters, pero no lograron que la gloria se debatiera entre un grupo reducido, por mucho que lo intentaran los hombres del Visma, siempre activo con Laporte, Kielich y Brennan, incluso Van Baarle (Soudal), quien intentó el despegue en varias ocasiones.

Con un grupo numeroso delante lo intentó el joven de 19 años Héctor Álvarez (Lidl Trek), sacando la bandera del futuro del ciclismo español. El benidormense no pudo contra todos y pasó a la disciplina de un conjunto que ya iba a transitar unido para resolver al esprint, como suele ser habitual en esta prueba.

Inevitable esprint en la meta de Kuurne. Los intentos de sorprender al final fueron reducidos de inmediato, de manera que cada equipo jugó sus bazas. El Alpecin no pudo colocar a Philipsen, el belga había desgastado demasiado durante toda la carrera para ir delante.

El Tudor lo intentó atacando de lejos con la pancarta a la vista, pero el francés Christophe Laporte tomó el mando para lanzar a Brennan. Trabajo fino, pues le dejó al británico el triunfo en bandeja.

Brennan sucede en el palmarès a Jasper Philipsen, ganador en 2025. ·EFE