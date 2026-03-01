Domen Prevc no se baja del primer puesto en Kulm

Prevc, líder de la general a falta de ocho eventos individuales y campeón del Mundial de vuelo este mismo 2026, ya se había impuesto por poco más de un punto de diferencia (433.0) en la prueba de este sábado, la primera de vuelo en la Copa del Mundo esta temporada.

El esloveno empezó dominando desde la ronda clasificatoria, en la que firmó un salto puntuado con 217.5, y también fue el mejor de la primera ronda, con 230.6. Ya son seis triunfos consecutivos en Copa del Mundo para él, que no pierde ningún evento desde el 11 de enero.

Al doble campeón olímpico en Milán-Cortina le siguieron en la clasificación el austriaco Stephan Embacher (438.4) y el noruego Johann Andre Forfang (405.5). El jovencísimo Embacher, que formó parte del equipo austriaco campeón olímpico en trampolín largo, con apenas 20 años ya ha conseguido cinco podios en Copa del Mundo.

La Copa del Mundo de saltos de esquí continuará el próximo fin de semana (6 y 7 de marzo), cuando se disputan los primeros eventos de trampolín largo después de los Juegos Olímpicos.