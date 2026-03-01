El etíope Takele vuelve a ganar el Maratón de Tokio y la keniana Kosgei se corona

Takele, de 23 años, cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 37 segundos, en una llegada muy ajustada contra el keniano Geoffrey Toroitich, que obtuvo el segundo lugar con el mismo tiempo oficial. El keniano Alexander Mutiso completó el podio apenas un segundo después.

El italiano Iliass Aouani quedó en 6º lugar, con 2:04:26, mientras el local con mejor marca fue Suguru Osako, que terminó la carrera en el 12º puesto con 2:05:59.

En la prueba femenina, Kosgei, de 32 años, dominó con claridad con un tiempo de 2:14:29, más de dos minutos de ventaja sobre la etíope Bertukan Welde (2:16:36).

Hawi Feysa, de Etiopía, repitió presencia en el podio tras concluir tercera con 2:17:39. Kebede, campeona en 2025, no pudo defender su corona y finalizó cuarta con el mismo registro que Feysa.

La local con mejor registro fue Ai Hosoda, que alcanzó el 10º lugar con 2:23:39, mientras la representante europea con mejor marca fue la noruega Kristine Engeset que finalizó en el 15º lugar con 2:28:57.

El Maratón de Tokio es una de las siete grandes pruebas del circuito World Marathon Majors, reuniendo a decenas de miles de corredores de élite y aficionados en un recorrido urbano por las principales avenidas de la capital nipona.