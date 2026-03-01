Kretschy, vencedor final en Ruanda; Mulubrhan gana la última etapa

Mulubrhan, que había rondado la victoria en tres ocasiones con puestos de podio, por fin se adjudicó la etapa en Kigali, al final de una etapa que hubo de ser recortada a 83 km, y que incluía tres ascensos al puerto de Kimihurura, el puerto decisivo del último Campeonato Mundial, con el ascenso final a un kilómetro de la meta.

En la clasificación general, el alemán Moritz Kretschy (NSN Development), que había liderado desde la cuarta etapa, se alzó con la victoria, asegurando así su primera victoria profesional a sus 23 años.

El pelotón mantuvo a raya a los tres corredores que se atrevieron a protagonizar la escapada del día. La ventaja no superó nunca los 2 minutos, sobre todo porque el NSN Moritz Kretschy evitó sorpresas.

Al final, en un sprint entre los hombres más rapidos, Henok Mulubrhan ganó por delante de Mauro Cuylits (Lotto-Groupa-Wanty). En el grupo de Kretschy se aseguró la victoria general, luciendo el maillot de líder desde su segundo puesto en la cuarta etapa.