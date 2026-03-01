Saraboyukov, histórico tricampeón triple-altura-longitud

El atleta de Jarmanli, de 21 años, lidera la lista mundial de salto de longitud de la temporada con los 8,45 metros que logró en Belgrado el pasado 11 de febrero y en Sofía dio nuevas muestras de su gran talento.

El sábado se coronó campeón nacional de triple salto con el mejor registro de su vida (16,61 metros) y entró en el top diez de la clasificación europea del año, pero sobre todo deslumbró por su gran triunfo este domingo en altura.

Saraboyukov también logró marca personal con 2,28 metros, en el segundo intento, que le permitió hacer su habitual celebración con un salto mortal. Intentó 2,32, pero ya no pudo poner esa firma en su primera participación en esta prueba en más de tres años.

Aunque ahora brilla en el salto largo, en categorías inferiores llegó a conseguir en altura un registro de 2,20 y lograr la plata en los Mundiales de atletismo sub-20 de Cali (Colombia).

Volvió a competir en esta prueba y lo hizo a lo grande para cerrar su triplete con el oro en longitud con un salto de 8,12 sin necesidad de hacer más intentos.

Ahora su objetivo es coronarse en los próximos Mundiales en pista cubierta que se disputarán en Torun (Polonia) entre el 20 y el 22 de este mes.