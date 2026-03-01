Se cancela el supergigante de Garmisch Partenkirchen por el mal tiempo

En un primer momento, el evento se pospuso hasta las 12.45 horas por la niebla, a la espera de que mejoraran las condiciones, pero, pasadas las 12.00 horas, se optó por la cancelación definitiva. Se desconoce todavía cuándo podrá disputarse.

Estaba prevista la participación de muchas de las estrellas de la modalidad, incluyendo a los tres medallistas del supergigante en los Juegos de Milán-Cortina 2026: los suizos Franjo von Allmen (oro) y Marco Odermatt (bronce) y el estadounidense Ryan Cochran-Siegle (plata).

En Garmisch Partenkirchen se disputó el sábado la prueba de descenso, en la que se impuso Odermatt (1:47.57) en un podio enteramente suizo completado por Alexis Monney (1:47.61) y Stefan Rogentin (1:48.55).

La densa niebla sorprendió este domingo a los esquiadores, sobre todo después de las condiciones que se habían encontrado en la jornada anterior. Franjo Von Allmen, flamante campeón olímpico, llegó a decir: "Hace demasiado calor para esquiar y es muy difícil entrar en la tensión de la carrera. Estaré contento cuando la temporada se acabe si las temperaturas siguen así de altas durante mucho tiempo".

El evento de Garmisch Partenkirchen (Alemania) debía haber sido el antepenúltimo supergigante de la Copa del Mundo, antes de los de Courchevel (Francia) y Kvitfjell (Noruega).