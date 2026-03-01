Sudafricano Jarvis gana su segundo Abierto en siete días

Casey Jarvis se había impuesto también el pasado 22 de febrero en el Abierto de Kenia por delante del estadounidense Davis Bryant.

En el último día de torneo en su Sudáfrica natal, firmó una tarjeta de tres bajo par para asegurarse de que nadie le arrebataría el primer puesto.

En segunda posición, con tres golpes más que Jarvis, empataron el italiano Francesco Laporta, el sudafricano Hennie Du Plessis y el francés Frederic Lacroix.

Laporta y Du Plessis ya habían terminado la tercera jornada en el segundo puesto y pudieron defenderlo con sendas tarjetas de uno bajo par en un día repleto de altibajos.

Lacroix, en cambio, firmó una remontada muy meritoria, con cinco golpes por debajo del par en el día definitivo, para meterse de lleno en el podio a pesar de haber brillado menos que sus rivales en las primeras jornadas.

La resolución del torneo se retrasó cerca de una hora a causa de la amenaza de tormenta eléctrica, que obligó a suspender el juego cuando a los tres primeros clasificados solo les restaba por disputar un hoyo.

El Abierto de Sudáfrica, que este año cumple su 115ª edición, es uno de los torneos nacionales más antiguos del mundo. Por su solera, tiene como premio extra que el campeón obtiene plaza para jugar la próxima edición del Masters de Augusta, previsto del 9 al 12 de abril. También reparte tres billetes para el Abierto Británico de este año a los tres mejores clasificados que no tengan ya plaza asegurada. EFE