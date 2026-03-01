Superliga de Fútbol Playa: San Antonio responde

La definición en el fútbol playa se dio esta sábado, donde los sanantonianos y luqueños disputaron la final de la fase, mientras Recoleta FC y Deportivo Luque, nuevamente pelearon por el tercer lugar.

En el juego final, San Antonio derrotó 7-3 a Luqueño y vengó la caída en la final de la Primera Etapa.

Por el tercer puesto, así como en la etapa anterior, Recoleta se impuso 6-3 a Deportivo Luque.

* Premios individuales. Los goleadores: Marciel Pires (San Antonio), Diogo Catarino (Luqueño) y Thiago Barrios (Recoleta).

Mejor arquero y jugador, Carlos Ovelar y Marciel Pires, respectivamente, ambos del campeón.

La tercera y última etapa se disputará esta semana, y los 6 mejores avanzarán a la etapa final, donde surgirá el campeón de la Superliga 2026.