01 de marzo de 2026 - 21:39

Superliga de Fútbol Playa: San Antonio responde

San Antonio se consagró campeón de la 2ª Etapa de la Superliga, respondiendo a los luqueños.
Lo que aparentaba una nueva hegemonía luqueña, como en los últimos torneos, San Antonio respondió y se impuso al Sportivo Luqueño en la final por la Segunda Etapa de la Superliga de Fútbol Playa. Luqueño se había ganado la 1ª Etapa.

La definición en el fútbol playa se dio esta sábado, donde los sanantonianos y luqueños disputaron la final de la fase, mientras Recoleta FC y Deportivo Luque, nuevamente pelearon por el tercer lugar.

En el juego final, San Antonio derrotó 7-3 a Luqueño y vengó la caída en la final de la Primera Etapa.

Por el tercer puesto, así como en la etapa anterior, Recoleta se impuso 6-3 a Deportivo Luque.

* Premios individuales. Los goleadores: Marciel Pires (San Antonio), Diogo Catarino (Luqueño) y Thiago Barrios (Recoleta).

Mejor arquero y jugador, Carlos Ovelar y Marciel Pires, respectivamente, ambos del campeón.

La tercera y última etapa se disputará esta semana, y los 6 mejores avanzarán a la etapa final, donde surgirá el campeón de la Superliga 2026.