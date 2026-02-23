Polideportivo
23 de febrero de 2026 - 22:33

Superliga de Fútbol Playa: Sportivo Luqueño, el mejor

Sportivo Luqueño goleó a San Antonio en el partido por la final de la Primera Etapa de la SLFP.
Sportivo Luqueño se llevó el galardón tras imponerse este lunes al club San Antonio en la final por la Primera Etapa de la Superliga de Fútbol Playa (SLFP) APF.

Por ABC Color

Esta fase del torneo de beach soccer se jugó hasta este lunes en el Estadio Mundialista Los Pynandi en el Parque Olímpico.

El cuadro luqueño, siguiendo su racha de los últimos tiempos, demostró amplia superioridad contra los “santos”, para imponerse por 8 goles contra 1.

* Recoleta, tercero. En el partido por el tercer puesto, Recoleta FC también derrotó por amplio margen a Deportivo Luque, por el score de 11 a 2.

El torneo de fútbol playa de esta temporada lo protagonizan 8 clubes, distribuidos en dos series.

El certamen arrancó la semana pasada, y tras la disputa de las tres fechas, los dos mejores de cada grupo accedieron a la final.

* Resultados por fechas. El torneo tiene tres etapas, con tres fechas y una final.

Los resultados de las tres fechas de la Etapa 1:

Primera fecha. Serie A: Sportivo Luqueño 5-1 Recoleta FC, Libertad de Barcequillo 4-2 Club 4 de Agosto;

Serie B: San Antonio 8-2 Deportivo Luque, Atlético San Miguel 7-4 Garden Club Paraguayo.

Segunda fecha. Serie A: Sportivo Luqueño 8-3 Libertad de Barcequillo, Recoleta FC 9-6 Club 4 de Agosto;

Serie B: Deportivo Luque 3-1 Garden Club, San Antonio 5-3 Atlético San Miguel.

Tercera fecha. Serie A: Sportivo Luqueño 15-2 Club 4 de Agosto, Recoleta FC 7-4 Libertad de Barcequillo;

Serie B: San Antonio 6-1 Garden Club, Deportivo Luque 5-4 San Miguel.

Pynandi siguen activando

Las selecciones paraguayas de fútbol playa, los mejores de la Zona Sur 2025 de la Liga Evolución, practican con miras a la gran final que disputarán contra Brasil.

Los futbolistas descalzos paraguayos entraron en la tercera semana de las prácticas en su casa.

Los brasileños ganaron la Zona Norte, y ahora pelearán por el cetro en partido contra los albirrojos.

Los juegos en la modalidad “Evolución”, con partidos entre Absoluta y U20, están previstos para el 7 y 8 del mes entrante, en la ciudad de Guarujá, Estado de Sao Paulo, Brasil.