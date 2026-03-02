Aplazado el Israel-Grecia de la fase de clasificación para el Europeo femenino

"La decisión se ha tomado a raíz de los recientes acontecimientos en Oriente Medio y sus consecuencias para el tráfico aéreo en Israel y los países vecinos, así como por las correspondientes cuestiones de seguridad y la necesidad de proteger a los equipos y los árbitros", señaló la EHF a través de un comunicado.

Las selecciones de Israel y Grecia forman parte del grupo 6 de la fase de clasificación para el Europeo de Polonia, Rumanía, República Checa, Eslovaquia y Turquía 2026, del que también forman parte los equipos de España y Austria.

Las nuevas fecha y sede del encuentro, que "queda aplazado hasta nuevo aviso", serán anunciadas por la Federación Europea de Balonmano (EHF) "a su debido tiempo".