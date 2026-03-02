Baloncesto: Recuperar el Comuneros

El Estadio Comuneros, escenario de conquistas históricas para el deporte paraguayo, fue expropiado en 1978 por orden del entonces presidente Alfredo Stroessner y luego la Municipalidad de Asunción lo convirtió en plaza pública.

La CPB era la propietaria de las instalaciones, cancha y oficinas administrativas, y nunca tuvo un resarcimiento económico ni funcional por parte de la Comuna. Hace un tiempo, con alguna administración de turno, se señaló un sitio para el emplazamiento futuro, consistente en unas 4 hectáreas.

Estuvieron presentes en la segunda reunión el titular de la CPB, Carlos María Ljubetic; el vice, Juan Alberto Guerreros; el Asesor Jurídico, Julio Giménez, uno de los impulsores de la causa, Gerardo Molinas; el presidente del club, Rubén González; el extitular del COP, Ramón “Tati” Zubizarreta; el exministro de la SND, Paulinho Reichardt, entre otros.

El periodista Pedro García Garozzo, gran entendedor de la causa y de la historia del deporte paraguayo, ofició de moderador del evento.

En la ocasión se resolvió conformar una comisión, encabezada por miembros designados por la CPB para continuar con esta lucha.

Tras la segunda reunión de esta campaña de “Recuperación del Estadio Comuneros”, los “amigos” de la causa realizaron el siguiente pronunciamiento:

El estadio Comuneros no es un simple terreno.

El Comuneros es historia, es memoria, es gloria deportiva del Paraguay.

Allí se forjaron campeones, se unieron generaciones y se escribió parte del orgullo de nuestra patria.

No hablamos solo de paredes, aros, tableros, arcos, redes, rings y tribunas.

Hablamos del esfuerzo de atletas, dirigentes, ciudadanos que hicieron grande al deporte paraguayo.

La justicia ya se pronunció. El derecho fue reconocido y la dignidad no puede quedar atrapada en ninguna votación política.

Exigimos que se respete la resolución judicial y que la compensación sea aprobada.

*No estamos pidiendo un favor. Es una obligación moral; histórica, legal y justa.

Un país que no honra su historia deportiva, tampoco honra a su gente porque el patrimonio del deporte, es el patrimonio del pueblo.

Nuestro querido Paraguay merece autoridades que valoren nuestro patrimonio y cumplan los compromisos asumidos y los mandatos justos del pueblo, así como es acreedor de ciudadanos con memoria, que no olviden lo que es del pueblo.

Hoy pedimos esa parte de gloria. Pedimos por el Comuneros para que la gloria siga creciendo.

Queremos que en el nuevo Comuneros, se haga un gran estadio. Queremos que ahí funcione un Centro de Alto Rendimiento deportivo donde haya albergue, escuela, colegio, para que atletas del interior del país con aptitudes deportivas y físicas puedan formarse de manera diferente como estudiantes y atletas; para que el día de mañana puedan llevar la bandera de nuestro querido Paraguay, a lo mas alto del podio en competencias internacionales.

Por todo este sueño; levantamos la voz pero con respeto y firmeza ante la negativa de los concejales municipales.

Le pedimos al nuevo intendente, a todos los concejales, al titular de la Secretaría Nacional de Deportes, al presidente del Comité Olímpico Paraguayo y a todos los gobernantes de nuestra patria que se sumen a esta causa nacional que redundará en favor de la niñez y la juventud paraguaya.

No vamos a claudicar ante este sueño; pelearemos, pero sin violencia y con un arma fundamental que es la memoria de nuestro mítico Comuneros.

El Comuneros es parte de nuestra identidad y la identidad no se negocia ni se pierde. Donde Paraguay gritó sus glorias, hoy exigimos justicia. El Comuneros es memoria del pueblo paraguayo. Y la historia no se borra, se honra..!

Por la historia, por la justicia, por el deporte;

Viva nuestro querido Paraguay!