El entrenador venezolano de turf Efraín Arguinzones, retenido en Dubái

Madrid, 2 mar (EFE).- El entrenador venezolano Efraín Arguinzones, que el sábado disputó con su yegua “Gelinotte” las 1.000 Guineas de Dubái, Grupo 3 del Hipódromo de Meydan donde logró la cuarta plaza, se encuentra desde entonces retenido en este emirato árabes, junto a otros muchos europeos que aún no han podido regresar a sus hogares.