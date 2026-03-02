Pogacar liderará a UAE en la Strade Bianche en su debut 2026 y con 4º título como objetivo

Junto a Pogacar se alineará el mexicano Isaac del Toro, segundo del Giro 2025 y reciente triunfador en el Tour de los UAE. Junto a ellos la escuadra contará con Jan Christen, Felix Grobschartner, Domen Novak, Florian Vermeersch y Kevin Vermaerke.

"La Strade es una carrera de la que tengo recuerdos inolvidables. Mi historial allí es bastante bueno y espero volver a estar en una buena posición el sábado. Esperamos tener rivales fuertes; la lista de salida siempre es de alto nivel en estas grandes carreras, lo que debería generar mucha emoción para los aficionados", señaló Pogacar.

Será el debut en la temporada 2026 de Pogacar, hasta ahora disfrutando del ciclismo de otra manera.

"Es mi primera carrera de la temporada y espero tener un buen comienzo. Hasta ahora he estado animando desde el sofá, así que estoy emocionado por volver a concentrarme y por fin competir. El equipo está en un buen momento, con muchas victorias ya, y esperamos que siga así en las próximas carreras", comentó.

Con 202,7 kilómetros de longitud, la ruta Strade Bianche de este año presenta una dificultad moderadamente menor que en temporadas anteriores. Se han eliminado dos sectores de grava en La Plana y Serravalle, lo que reduce el recorrido en las carreteras blancas de 80 a 64 kilómetros. Estos se distribuirán en 14 sectores.

Entre ellas se encuentran algunas de las pruebas más emblemáticas de la carrera, como Monte Sante Marie y S. Martino in Grania. En el primero, Pogačar ha llevado a cabo ataques implacables en el pasado, y ha sufrido caídas a poco más de 70 kilómetros del final.

Antes de que la carrera concluya en la Vía Santa Caterina y la legendaria Piazza del Campo, en Siena (Italia), se visitará la doble cita de Colle Pinzuto y Le Tolfe. Estos sectores de grava suelen separar a los mejores al final de una carrera difícil.