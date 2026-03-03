Alex Aranburu y Carapaz entre los candidatos a suceder a Juan Ayuso en Laigueglia

Se trata de una carrera con tradición creada en 1964 y que tradicionalmente ha servido como ensayo para Milán - San Remo, aunque el trazado actual difiere bastante del de la Classicisima.

No estarán en la salida las grandes figuras del pelotón, pero la nómina de participantes es interesantes, con hombres que llegan en buena forma. La baza española será Alex Aranburu, segundo en Figueira y octavo en la Faun Drome.

Debutará en la temporada el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education), quien no compite desde Il Lombardia de 2025. Pero habrá otras referencias que aspiran a la cúspide del podio, como Scaroni (Astana), Romain Grégoire (Groupama), ganador de la Faun Drome, el portugués Antonio Morgado, líder de un UAE que incluye a los españoles Adriá Pericas y Pablo Torres, o el transalpino Antonio Tiberi (Bahrain), quien compartirá galones con el colombiano Santiago Buitrago.

La carrera que se disputa en Liguria tendrá como salida inédita la localidad de Albenga, y la novedad es la inclusión de la Cipressa, la subida previa al Poggio de la Milán-San Remo. Dicha cota está alejada de la meta en Corso Badarò. La Colla Micheri y el Capo Mele serán los jueces de la prueba en el circuito final.