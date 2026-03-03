Noruega, referencia histórica mundial de los Juegos Paralímpicos de invierno.

Noruega acude a los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina para competir en esquí alpino, esquí de fondo y snowboard, con diez deportistas, ocho hombres y dos mujeres, entre ellos Magnus Valoe Balchen y Jesper Pedersen, que participaran en las cinco modalidades de esquí.

Su objetivo es seguir liderando la clasificación histórica mundial de los Juegos Paralímpicos de invierno, una competición que han llegado incluso a organizar en dos ocasiones, en Gello 1980 y Lillehammer 1994.

Por detrás de Noruega están Estados Unidos, segunda con 335 (117, 130 y 88), y Austria, tercero, que es líder por número total de preseas con 456 (109, 120 y 116). Alemania (274), Rusia (230), Finlandia (191), Francia (183), Canadá (188), Suiza (158) y Ucrania (143) completan los diez primeros puestos de la tabla.

Aunque el dominio de estos países ha sido constante a lo largo de los años, cabe destacar el caso de China, que ganó su primera medalla en los Juegos Paralímpicos de invierno en PyeongChang 2018, tras cinco participaciones. Cuatro años después, como país anfitrión de Pekín 2022, esta cifra aumentó de manera sorpresiva hasta los 61 metales (18 de oro, 20 de plata y 23 de bronce), con deportistas en las seis modalidades del programa de competición. Actualmente ocupa el decimocuarto puesto del medallero histórico.

Hasta esta última edición, en el medallero histórico de invierno figuran 34 países, algunos ya desaparecidos como Yugoslavia, Checoslovaquia, la URSS o la Alemania del Este, más el Equipo Unificado de exrepúblicas soviéticas que participó únicamente en 1992.

España ocupa el decimoctavo puesto del medallero histórico de países en las trece ediciones que se han celebrado antes de Milán Cortina 2026, con un total de 43 metales (15 oros, 16 platas y 12 bronces), y eso que el estreno nacional no se produjo hasta la cita de Innsbruck (Austria) 1984.

Los primeros podios metales españoles llegaron en la siguiente cita, celebrada en la misma ciudad austríaca en 1988, con un oro, dos platas y un bronce entre las modalidades de esquí alpino y de fondo, lo que significó un undécimo puesto en el medallero.

Cuatro años más tarde, en Albertville (Francia) 1992, la delegación nacional volvió a lograr cuatro medallas, una de plata y tres de bronce, en los mismos deportes, aunque cayó hasta el decimoquinto lugar.

En Lillehammer (Noruega) 1994, coincidiendo con el cambio de fechas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de invierno, la representación española obtuvo con 10 preseas su mayor botín histórico (un oro, seis platas y tres bronces), y acabó decimotercera en el medallero.

En Nagano (Japón) 1998 fue cuando consiguió su mejor puesto en el listado de países, el séptimo, gracias a las ocho medallas, todas ellas de oro, de los esquiadores ciegos Magda Amo, Eric Villalón y Juan Carlos Molina.

Siete metales (tres oros, dos platas y un bronce) fue el balance nacional en Salt Lake City (Estados Unidos) 2002 y con una plata y un bronce cerró España la cita de Turín (Italia) 2006, lo que la situó en los puestos duodécimo y decimotercero del medallero, respectivamente.

En Vancouver (Canadá) 2010 mantuvo esta última posición, con un oro y dos platas de Jon Santacana y su guía, Miguel Galindo, mientras que en Sochi (Rusia) 2014 se recuperó la duodécima posición con un metal de cada color, bajando en PyeongChang (Corea del Sur) 2018 con una plata de Santacana-Galindo y un bronce de Astrid Fina, primer podio español en snowboard.

En la última cita, la de Pekín (China) 2022, no hubo preseas para la delegación nacional.