El Barça, con Mem, busca revancha ante su némesis por el liderato

El lateral francés no pudo jugar aquel encuentro en el Palau Blaugrana de la segunda jornada, también por lesión. En aquel partido, Sergey Hernández detuvo un penalti a Ian Barrufet con el tiempo cumplido, una acción que habría forzado el empate y que todavía permanece en la memoria del vestuario azulgrana, que ahora tiene la oportunidad de redimirse.

"La diferencia es mínima, aunque ahora mismo creo que el Magdeburgo tiene un poco más de músculo que nosotros. No sentimos ninguna presión; vamos a competir con intensidad y a buscar la victoria. Somos conscientes de que este puede ser de los pocos partidos en los que el Barça no parte como favorito", ha subrayado Carlos Ortega antes de volar hacia tierras alemanas.

Un clásico del balonmano continental cargado de cuentas pendientes, ya que el conjunto germano ha sido el único que ha logrado ensombrecer esta temporada la racha del cuadro catalán, que suma 40 victorias en 41 partidos oficiales.

El premio por ganar supone prácticamente asegurar la primera plaza, a falta de la última jornada ante el Eurofarm Pelister normacedonio. Sin embargo, la igualdad en el otro grupo, donde del tercer al sexto puesto apenas hay dos puntos de diferencia, impide hacer cálculos definitivos y mantiene el escenario abierto.

"Ser primeros tiene una importancia relativa. Si quedar primero significara un cruce más favorable, sin duda lo valoraría. Pero hoy por hoy no sabemos qué rival nos puede tocar ni cómo será el cruce, y ya sabemos que en octavos también pueden darse sorpresas", ha apuntado el preparador malagueño.

La historia reciente dibuja al vigente campeón de Europa como la auténtica némesis del Barça bajo la dirección de Carlos Ortega. Desde que asumió el banquillo catalán en 2021, el conjunto azulgrana ha encajado siete derrotas en nueve enfrentamientos contra el Magdeburgo, su peor registro frente a cualquier rival.

El Magdeburgo ha eliminado al Barça de dos finales europeas (2023 y 2025) y le ha impedido conquistar dos Mundiales de Clubes más (2021 y 2022). El preparador malagueño aún no ha encontrado la fórmula para superar su sólido entramado defensivo ni para resistir la presión de un ataque que lleva cada acción al límite del pasivo.

"El juego resulta poco vistoso, porque los ataques duran un minuto y medio. Aun así, son capaces de marcar en el último pase después de defender durante todo ese tiempo, y eso, de alguna manera, puede afectar a la moral de los defensores o del equipo. Ojalá en este partido no les den todas las facilidades que suelen recibir normalmente", ha opinado el técnico azulgrana.

Además, el equipo dirigido por Bennet Wiegert aprovecha al máximo su primera línea, con Gisli Kristjansson, Felix Claar y Omar Magnusson como referentes. Su estilo, físico y muy estructurado, contrasta con el del Barça, basado en transiciones rápidas y ataques verticales, pero igualmente eficaz con el paso del tiempo.

El cuadro germano acumula más de un año invicto en la máxima competición continental. Su última derrota en la 'Champions' se remonta al 27 de febrero de 2025, ante el Kolstad noruego (31-27), un tropiezo tras el cual conquistaron su quinta gloria europea.

"No es ningún misterio que ellos son jugadores buenísimos en el uno contra uno. Pero nosotros también tenemos nuestras armas: destacamos por nuestra defensa, nos ayudamos muy bien entre todos y contamos con jugadores muy fuertes para contrarrestarlos", ha añadido el extremo Ian Barrufet.

Con todo, Ortega ha citado a 16 jugadores, con Dika Mem "listo para jugar", ha apuntado el técnico azulgrana, ya que entrena con normalidad desde el lunes. Los descartes por decisión técnica son el lateral Seif Elderaa y Òscar Grau.