Estados Unidos se retira del clasificatorio para el Mundial 2026 que jugaba en Egipto

La Federación Internacional de Hockey (FIH) confirmó que, con su total apoyo, el combinado estadounidense se ha retirado, después de la recomendación oficial hecha el martes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió a sus ciudadanos que se marcharan de los países que estén dentro o cerca de las zonas de conflicto en Oriente Medio.

Los resultados de los dos primeros partidos del equipo, en los que Estados Unidos perdió ante Egipto (3-1) y Japón (4-0), se mantendrán, y los encuentros restantes que debía jugar se cancelarán.

El torneo, en el que además de las selecciones citadas participan Inglaterra, Austria, China, Malasia y Pakistán, prolongará hasta el próximo viernes su fase de clasificación y las finales se jugarán el sábado para decidir qué tres equipos logran plaza segura para el Mundial, que se disputará del 15 al 30 de agosto próximo en Bélgica y Países Bajos.