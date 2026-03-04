Fútbol playa: Pynandi, va a Brasil

Mientras los brasileños consiguieron ganar la Zona Norte del torneo de beach soccer, los Pynandi se alzaron con la copa de la Zona Sur y ahora dirimirán el título absoluto del peculiar certamen.

La Liga Evolución establece juegos en las categorías Sub 20 y Absoluta, y el seleccionado que sume mayor cantidad de puntos en las dos jornadas en la Playa de Enseada, será el campeón.

Los futbolistas descalzos retomaron los entrenamientos este miércoles y nuevamente practicarán este jueves, al mando del entrenador Carlos Rojas, en la U20, y Joaquín Molas, con los mayores.

Tras las prácticas, la delegación aprestará maletas para el viaje a Guarujá, para poder arribar a la sede de los juegos este viernes.

* Programa. El Partido 1 prevé los siguientes cotejos: 14:00 Sub 20 y 16:00 Absoluta.

La jornada dominguera decisiva será en similares horarios.