Fútbol playa: Brasil, en la mira Pynandi

Los Pynandi activan en las categorías Absoluta y Sub 20, conforme al formato de la Liga Evolución de fútbol playa, como campeón de la Zona Sur, edición 2025.

Los entrenamientos en el Estadio Mundialista de Los Pynandi se realizan bajo la batuta del coach Joaquín Molas, cabeza principal del cuerpo técnico, acompañado por Carlos Rojas, quien está a cargo de los juveniles.

La final en Guarujá

Es importante recordar que Paraguay conquistó el trofeo de la Zona Sur, el año pasado, mientras Brasil es el monarca de la Zona Norte.

En el formato de esta competencia, los ganadores de cada zona se enfrentan para dirimir el título.

Los juegos decisivos para conocer al campeón 2025 se disputarán el 7 y 8 de marzo próximos, en la ciudad de Guarujá, Estado de São Paulo.