Golfista italiano Pavan abandona hospital tras accidente

El accidente de Andrea Pavan, de 36 años y 257 en la clasificación mundial, tuvo lugar el pasado 25 de febrero en la víspera de participar en el abierto de Sudáfrica, del DP World Tour, en la localidad de Stellenbosch, en el suroeste del país, cerca de Ciudad del Cabo.

En el alojamiento donde se hospedaba, cayó por el hueco del elevador por circunstancias que no han trascendido y tuvo que ser intervenido con urgencia ante las lesiones sufridas.

“Siento como un milagro poder caminar y comenzar a realizar algunas actividades básicas, aunque a un ritmo muy lento y cuidadoso”, afirmó Pavan en un mensaje en Instagram publicado junto a una foto con su esposa en el que se le ve con una muleta y el brazo izquierdo en cabestrillo.

Según el jugador italiano, deberá permanecer en Sudáfrica unas cinco semanas para completar la primera fase de la rehabilitación del hombro y la espalda y de otras heridas leves sufridas.

“Dios ha respondido a muchas oraciones. Siento como su mano ha estado en la recuperación. El camino es muy largo, ¡pero este pequeño paso me hace sentir muy bien!”, añadió Pavan, quien agradeció el trato recibido en el hospital y el apoyo de jugadores y cadis del circuito europeo.

El jugador romano, que llegó a ser el #65 del ránking, tiene en su palmarés dos títulos del DP World Tour, obtenidos en 2018 y 2019. EFE