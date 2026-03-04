McIlroy, sobre el no de Rahm al acuerdo con el DP World Tour: "Es un trato muy generoso"

"Jon no lo cree así y está en su derecho de pensarlo. Pero no veo qué más puede hacer el European Tour para que estos chicos conserven su membresía", señaló McIlroy en rueda de prensa en la víspera del comienzo del torneo Arnold Palmer Invitational, del PGA Tour, en Orlando (Estados Unidos).

McIlroy expuso su postura después de que Rahm arremetiera con dureza ayer, martes, contra el DP World Tour, al que acusó de “estar usando y, de alguna manera, chantajeando” a los jugadores al ofrecerles un pacto para saldar sus multas por ser miembros de LIV a cambio de que participen en más torneos del calendario europeo.

A juicio del número dos del ránking, el acuerdo al que se han sumado ocho jugadores de LIV que les libra de nuevas sanciones en esta temporada "es mucho más accesible" de que aceptó el estadounidense Brooks Koepka el pasado mes de enero para volver a jugar en el PGA Tour después de abandonar la liga saudí.

Ante las dudas de que Rahm pueda formar parte del equipo europeo en la Copa Ryder del próximo año si no mantiene su tarjeta del DP World Tour, McIlroy subrayó que esta competición "es más grande que cualquier persona".

"Es más grande que todos nosotros. Vamos y venimos. Los jugadores son los que pasamos. La plataforma es lo importante. Creo que todos deberíamos estar agradecidos de tener una plataforma como la Ryder Cup donde podemos jugar, demostrar nuestras habilidades y ser parte de algo que, obviamente, es mucho más grande que nosotros mismos. Así que, al final, se trata del equipo, y ningún jugador es más grande que el equipo", incidió.

Los comentarios del ganador de cinco 'majors', incluido el Grand Slam, se unen a los que hizo el pasado mes de enero, cuando defendió que Rahm y el inglés Tyrrell Hatton deberían pagar sus multas al DP World Tour con el fin de mostrar su compromiso con el equipo europeo de la Copa Ryder.