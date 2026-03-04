Miguel Ángel "Colombo" cree que se llevará el título "en el primer asalto"

"Creo que se ha visto una evolución en mí. Mis peleas suelen acabar en el primer asalto y eso no va a cambiar. Yo siempre busco finalizar en el primero", señaló este miércoles Lozano en el careo de la pelea.

"Colombo" también manifestó que si gana el cinturón el próximo sábado buscará una revancha frente al daguestaní Umakhan Ibragimov, excampeón del peso ligero, con el que perdió en Madrid en el pasado WOW.

Por su parte, su rival, el campeón de la compañía Brian Hooi declaró que no le dará la mano antes de la pelea, algo por lo que el hispanocolombiano mostró indiferencia.

Hooi respondió a la declaración de Lozano afirmando que "esto no es un deporte", sino que "es pura guerra" y que su mentalidad "es diferente, es callejera", lo que provocó un momento de tensión en la rueda de prensa.

Además, el neerlandés también mencionó su estrategia para el combate y se mostró confiado en que Lozano "no podrá aguantar los 25 minutos" que dura el combate, después de haber preparado la pelea durante dos meses.

"Estoy disponible para pelear en cualquier momento, sea en la calle, en la jaula o en el cuadrilátero. Voy a reventarle a palos. Échame en una jaula y voy a salir victorioso", concluyó el campeón del peso ligero de WOW FC.

Durante el careo, el campeón le entregó a Colombo una tarjeta con una fotografía firmada por el neerlandés en la que posaba con el campeonato.

Brian Hooi logró hacerse con el título tras vencer al daguestaní Umakhan Ibragimov en una pelea que tuvo que ser parada por el árbitro por la gravedad de las lesiones de este último y defenderá su cinturón ante Miguel Ángel "Colombo" Lozano el próximo sábado en WOW 27 Madrid.