Nicaragua se encomienda a Dusty Baker

Nicaragua ha sido emparejada en el Grupo D, con sede en Miami, junto a República Dominicana, Venezuela, Países Bajos e Israel.

"Nuestra mentalidad es la de ganar. Sabemos a quiénes enfrentaremos y las diferencias que hay, pero cuando se pone la pelota en juego, todo es posible. Todo puede suceder", declaró Baker, exmánager de los Astros de Houston.

Baker, que dirigió a cinco equipos de las Grandes Ligas, explicó que asumió el reto de dirigir a Nicaragua, que no ganó un solo juego en su primera participación en un Clásico Mundial, hace tres años, porque cree en que pueden ganar.

Matizó que no será "algo fácil” y aclaro que tampoco se considera un Mesías.

La novena nicaragüense busca encontrar con Baker la fórmula mágica para plantar cara a las potencias y firmar una actuación histórica.

Su preparación la apuntaló con una serie de juegos contra la selección de Cuba, así como los Mets de Nueva York y los Cardenales de San Luis.

El talón de Aquiles del equipo es la ofensiva pero su principal figura es el tercera base de los Mets Mark Vientos, quien estará acompañado por dos hombres con experiencia en Grandes Ligas: Jeter Downs y Cheslor Cuthbert, y los jugadores AAA Ismael Munguía y Freddy Zamora.

Otros artilleros que serán parte de la alineación son Chase Dawson, Omar Mendoza, Juan Diego Montes y Melvin Novoa.

Además contarán con Emanuel Trujillo, Ronald Rivera, y los experimentados Benjamín Alegría y Brandon Leytón. Alegría fue el mejor bateador de Nicaragua en el pasado Clásico.

En el picheo, considerado por los expertos como la fortaleza del conjunto pinolero, la esperazas están centradas en el derecho Ronald Medrano (AA), anunciado por Baker para enfrentar al fuerte equipo de República Dominicana.

También en el exgrandes ligas Erasmo Ramírez, quien subirá a la lomita en el segundo juego contra Países Bajos.

Baker evitó dar los nombres de los abridores para el resto de los partidos porque podría recurrir a cualquiera de ellos en los primeros dos juegos si hay oportunidad de ganar.

El piloto de la selección nicaragüense se plantea dar la pelota al derecho Carlos Rodríguez, que busca consolidarse con los Cerveceros de Milwaukee. Pero en su abanico de opciones también están los zurdos Dilmer Mejía y Danilo Bermúdez.

El resto del cuerpo de lanzadores lo componen el exgrandes ligas Juan Carlos Ramírez, Oscar Rayo (AA), Stiven Cruz (AA) y Duque Hebbert (AA).

Nicaragua, que fue la 'Cenicienta' en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 pues perdió en sus cuatro salidas.

Ahora, con Baker en los controles, espera, al menos, doblegar a Israel o Países Bajos, y luchar para no ser último del grupo, lo que le garantizaría su boleto de forma directa al siguiente Clásico Mundial.