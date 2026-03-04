Panamá cree en las sorpresas

Los pupilos del entrenador José Mayorga tienen cuatro partidos seguidos y llegan al torneo blindados por figuras como José 'Chema' Caballero y Edmundo Sosa, que juegan el cuadro interior para los Yanquis de Nueva York y los Filis de Filadelfia, respectivamente.

Caballero llegó a Manhattan desde los Rays en julio pasado y desde entonces ha destacado en el campo corto por su versatilidad en ataque y defensa. Atributos que también definen a Sosa.

En el campo interior aportan fuerza los exGrandes Ligas Johan Camargo, quien jugó para los Bravos de Atlanta y hoy lo hace con los Conspiradores de Querétaro, y Rubén Tejada que tuvo actividad en 2025 con Toros del Este en la Liga Invernal de República Dominicana, así como con los Federales de Chiriquí en la Serie del Caribe 2024.

En los jardines, la novena panameña cuenta con la experiencia del exGrandes Ligas con los Padres de San Diego Allen Córdoba, un recio bateador de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol y que militó exitosamente este 2026 con Diablos Rojos de México.

También figura para los jardines el prospecto de los Orioles de Baltimore Enrique Bradfield Jr. de 24 años, que el año pasado conectó 3 cuadrangulares, 15 dobles, empujó 19 carreras y anotó 49.

Una baja sensible en la lista de convocados es la del receptor de los Cardenales de San Luis Iván Herrera, quien en 2025 conectó 19 jonrones, impulsó 66 carreras y dejó promedio de bateo de .284.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) dijo que aunque su recuperación "avanza de manera positiva", el nivel de exigencia del torneo "representa un riesgo" para el jugador.

En el grupo de lanzadores destacan el derecho Paolo Espino que jugó en la temporada 2025-2026 para Tigres de Licey en la Liga dominicana y es un veterano con experiencia en Grandes Ligas, así como el también derecho de los Samsung Lions en la Organización Coreana de Béisbol, Ariel Jurado, anunciado para abrir ante Puerto Rico el 7 de marzo.

Panamá no contará con el zurdo Andy Otero por una lesión en su brazo de lanzar y será reemplazado por el exlanzador de Grandes Ligas Severino González. También será baja el derecho Justin Laurence, que no recibió permiso de los Piratas de Pittsburgh.

Panamá debutará contra Cuba el 6 de marzo en San Juan, juego para el que ha sido anunciado el abridor zurdo de madre panameña Logan Allen de los Guardianes de Cleveland.

A continuación tendrán juegos consecutivos en el Grupo A con Puerto Rico, Canadá y Colombia.

Mayorga ha definido su grupo como muy "competitivo y experimentado", y garantizó que tiene conocimiento de la trayectoria de sus rivales.

En el cuerpo técnico que acompaña a Mayorga están los ex grandes ligas Carlos Lee y Einar Díaz (responsables de la ofensiva); y Bruce Chen, con 17 temporadas en las ligas mayores, asumirá la dirección del bullpen.