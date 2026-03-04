Rahm alquila un avión para que jugadores de LIV varados en Dubái llegasen a Hong Kong

Rahm tomó la iniciativa de fletar el avión con el fin de que los jugadores pudieran llegar a tiempo de participar mañana, jueves, en el torneo de Hong Kong, la tercera prueba de la temporada de la liga saudí, informaron a EFE fuentes cercanas al jugador español.

Entre los golfistas que lograron salir del emirato en el vuelo que partió desde un aeródromo situado en Omán, limítrofe con Emiratos Árabes Unidos, están el norirlandés Tom McKibbin y el estadounidense Caleb Surratt, compañeros de equipo en Legion XIII del jugador vasco.

También viajaron los británicos Lee Westwood y Sam Horsfield, el belga Thomas Detry, el polaco Adrian Meronk y el indio Anirban Lahiri.

"Llegué sano y salvo a Hong Kong. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar y gracias por sus mensajes e inquietudes. Cuídense todos en los Emiratos Árabes Unidos y espero poder volver pronto a casa", señaló Meronk en sus redes sociales.

Dubái fue uno de los lugares del Golfo Pérsico que han sufrido los bombardeos del Ejército iraní como respuesta a la intervención militar de Estados Unidos e Israel que comenzó el pasado sábado.