Santiago Buitrago conquista en solitario el Trofeo Laigueglia

Buitrago (Bogotá, 26 años), alzó los brazos de nuevo después de su éxito en la general de la Vuelta a la Comunitat Valenciana 2025. En esta ocasión en solitario y después de descolgar a sus compañeros de fuga dentro del circuito final que albergaba 3 pasos por el Colla Micheri y otros 3 por el Capo Mele.

El ciclista bogotano soltó al francés Romain Grégoire (Groupama) y a su compañero italiano Antonio Tiberi después de que este trío lograran anular la escapada del belga Vervaeke, protagonista de la aventura inicial. Buitrago atacó a 11 de meta y ya en solitario aguantó hasta meta, donde se coronó con un tiempo de 4h.38.50.

A un puñado de segundos, segunda plaza para Gregoire y tercera para Tiberi, cerrando así una tarde agradable para el Bahrain. Después llegó a meta otro grupo con algunos de los favoritos iniciales, como Diego Ulissi o el portugués del UAE Antonio Morgado.

Un grupo de 8 corredores se animaron a alterar el orden inicial. Lejos de meta, el belga Louis Vervaeke (Soudal) atacó en la Cota de Testico dejando la compañía de Fietzke, Granger Y Grenaee a 2 minutos y al grupo del vitoriano Javier Ibañez Iacchi, Nembrini y Belleri a 3.

Vervaeke superó la Cima de Paravenna (7,5 km al 5,5), pero el pelotón había empezado a reaccionar con el UAE de Morgado en cabeza. Ante la llegada del circuito final, con el triple ascenso a Micheri y Capo Mele, la aventura de Vervaeke iba languideciendo a marchas forzadas.

Del grupo principal saltaron Tiberi, Buitrago y Gregoire. Antes del tercer asalto a Colla Micheri (1,9 km al 8,4) cazaron a Vervaeke. Ante la presión del grupo de Morgado y Ulissi, los tres se entendieron a la perfección para consolidar la fuga, evitar más visitas en cabeza y jugarse el trofeo entre ellos.

Dentro del circuito, y a una vuelta del final, de 11 km, la situación era ideal para el Bahrain, dos contra uno. Tiberi y Buitrago contra Grégoire. Atacó el colombiano a 8 de meta, coronó la Colle Micheri con sus perseguidores a 15 segundos, luego superó el Capo Mele (2 km al 3,6), último escollo de la carrera y se lanzó hacia la meta, ya en perfil descendente.

Ya nadie le pudo dar alcance, por lo que Buitrago, doble ganador de etapa en el Giro, firmó su novena victoria profesional. La que le permitió suceder en el palmarés al español Juan Ayuso, ganador en 2025.