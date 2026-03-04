Uruguay buscará su pase mundialista como anfitrión de la etapa del HSBC Sevens 2

La presentación del torneo, que se jugará en el estadio Charrúa de la capital, contó con la presencia de autoridades nacionales y referentes del rugby uruguayo, que destacaron el valor deportivo y cultural de la cita.

El director del torneo, Héctor Lorenzo, subrayó que el objetivo trasciende lo puramente competitivo para convertirse en una "fiesta" que fomente la interacción entre aficiones de culturas tan diversas como Kenia, China, Sudáfrica, Estados Unidos o Alemania.

"Se trata de que sean dos jornadas realmente completas, no solamente un campeonato de rugby", afirmó Lorenzo, mencionando la oferta gastronómica y musical que acompañará los 36 partidos previstos.

A nivel deportivo, la selección uruguaya masculina, conocida como 'Los Teros 7's', llega con la expectativa de hacer valer su localía. El propio Lorenzo aseguró a EFE que Uruguay "tiene las herramientas" y la preparación necesaria para "ganar el campeonato" en casa.

Tras haber quedado en zona de clasificación en la etapa previa disputada en Nairobi, el objetivo final del combinado es sellar su billete para el Mundial de Rugby Seven de 2026, que se jugará en Hong Kong, España y Francia durante abril, mayo y junio.

El jugador Tomás Etcheverry reconoció el "orgullo muy grande" y la "gran responsabilidad" que supone jugar este torneo en casa. Sobre las posibilidades del equipo ante potencias internacionales, recordó que Uruguay terminó la temporada pasada como número 10 del mundo y que ya han demostrado un "buen nivel" ante estos rivales.

Por su parte, el entrenador Gabriel Puig consideró que competir en el estadio donde se entrenan habitualmente "debería ayudar y jugar a favor" para corregir los errores de la etapa anterior y "terminar arriba".

El presidente de la Unión de Rugby del Uruguay, Fabio Magno, aprovechó la ocasión para poner en valor el crecimiento sostenido del rugby uruguayo y para eso recordó la reciente clasificación del combinado de rugby 15 para el Mundial de Australia en 2027 y el posicionamiento de la modalidad de siete entre los mejores del circuito global.

Según Magno, albergar este torneo demuestra el "alto estándar de organización deportiva" de Uruguay y proyecta la imagen de un país "abierto al mundo".