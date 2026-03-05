Alemania, Francia y Ucrania, entre los países que no participarán en la inauguración

Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos está previsto que participen en los Juegos Paralímpicos de invierno representando a sus respectivos países bajo su propia bandera. Lo podrán hacer tras la decisión, en la última Asamblea del Comité Paralímpico Internacional, de levantarles la sanción por la que no podían concurrir con sus símbolos nacionales a las competiciones.

La sanción estaba vigente desde el inicio de la invasión de Rusia, con apoyo de Bielorrusia, a Ucrania, en febrero de 2022. Esa sanción fue levantada, por mayoría, no por unanimidad, en la Asamblea del IPC en septiembre de 2025.

"Esto se aprobó en la última Asamblea por mayoría. Es importante decir que el hecho de que un país esté en guerra no va en contra de la constitución del IPC. Hay muchos países en el mundo, en este momento, en conflicto. Lo que pasó con Rusia y Bielorrusia es que después de los Juegos de 2022, vimos que ellos utilizaron el movimiento paralímpico para promocionar la guerra", dijo a EFE Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, el pasado 3 de marzo.

"Sus atletas utilizaron sus símbolos y eso no se puede permitir, por eso la suspensión. Esta Asamblea se ha reunido tres veces y tomó decisiones distintas. Primero suspensión total, luego parcial y después no suspensión", añadió.

"En 2023 hubo una suspensión por la evidencia y en 2025 no había tanta evidencia y la gente se preguntó por qué Rusia y Bielorrusia cuando había otros conflictos en el mundo, aunque esta no sea la razón principal. Este sentimiento existía en algunos miembros de la Asamblea, pero la democracia es un principio y vale para todo", destacó.

"Tenemos que implementar la decisión de 2025 como antes se hizo en 2023. También entendemos que esta decisión no gusta y se va a manifestar. Es un derecho que la gente tiene y nosotros estamos tranquilos con eso, en el sentido de que la democracia está ahí para que la gente opine lo que quiera. Sabemos que algunos comités nacionales han anunciado a la prensa que no estarán en la inauguración. No hay obligación aunque todos están invitados. Vamos a respetar su decisión", comentó.

El Comité Paralímpico Español votó en contra de levantar esa sanción, pero admite que, al ser un órgano democrático en el que están representados el resto de países, acata la decisión aunque no la comparta.

Para la ceremonia de inauguración, debido a que las distancias son muy largas entre sedes y algunos deportistas tienen competición al día siguiente, muchos países no mandarán físicamente a ningún atleta. Lo que se les ha ofrecido por parte del IPC es mandar un vídeo de su abanderado y que un voluntario, al escuchar el nombre del país, salga con la bandera nacional.

Hasta el momento, en señal de protesta al levantamiento de la sanción a Rusia y Bielorrusia, una docena de países han informado de que no estarán presentes en la ceremonia: Canadá, Croacia, República Checa, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Países Bajos, Ucrania, Alemania y Francia.