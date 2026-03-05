Diego Botín y Florian Trittel compaginarán su campaña olímpica con la Copa América

Ambos españoles, campeones del mundo en el Mundial de Cagliari 2025, no tomarán parte en competiciones de vela olímpica pero mantendrán un programa de entrenamientos técnicos en 49er para preservar su nivel competitivo.

El objetivo es que los regatistas catalanes puedan compaginar la Copa América con el Campeonato del Mundo de 49er, que se disputará en Gdynia (Polonia) en verano, y en donde se ponen en juego las primeras plazas olímpicas.

"La Copa América representa una oportunidad de crecimiento inmensa. Queremos seguir creciendo, pero también sentimos que aún tenemos mucho que dar en el 49er, y la motivación de intentar repetir el éxito de París en Los Ángeles es lo que nos mueve", declaró Diego Botín en una nota de prensa de la federación.

Una vez terminada la Copa América en verano de 2027, Botín y Trittel reanudarán su campaña olímpica al máximo nivel con el objetivo de llegar a Los Ángeles 2028 en condiciones de luchar por medallas.

"Venimos de un 2024 y un 2025 increíbles. El apoyo de la RFEV y del CSD es fundamental para que podamos afrontar este desafío sin renunciar al sueño de intentar volver a saborear la gloria olímpica en 2028, lo daremos todo", destacó, por su parte, Florian Trittel.