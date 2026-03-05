España ve "muy complicada" la ronda con Chile de la Davis y no concreta si estará Alcaraz

"Tenerle te va a cambiar mucho la eliminatoria. Ya se verá. No quiero adelantar acontecimientos", señaló Ferrer en declaraciones a EFE tras participar en un acto organizador por la Real Federación Española de Tenis en el Club Internacional de Tenis en Majadahonda (Madrid).

El capitán español elogió la calidad de tenistas chilenos como Nicolás Jarry, Cristian Garín o Alejandro Tabilo, por lo que remarcó que no será fácil el cruce, programado entre el 18 y el 20 de septiembre sin que se haya concretado la sede y la superficie de la pista.

"Jugamos fuera de casa, el público va a estar en contra y tienen muy buenos jugadores. Veremos cómo se nos da la situación. Aún así, estoy ilusionado en pasar la eliminatoria y estar en las finales", remarcó Ferrer sobre las expectativas de clasificarse para la fase final en Bolonia (Italia) en noviembre.

Al margen de contar o no con Alcaraz, Ferrer expresó su satisfacción de que estén surgiendo nuevos talentos en España como Rafa Jódar o Martín Landaluce para seguir nutriendo al equipo nacional. "Me gusta tener jugadores que nunca han estado y que tengan la oportunidad", enfatizó.