Golf: Sudafricano Brown lidera tras primera ronda en Joburg

Tras la disputa del hoyo 12, Luke Brown, que no pasó el corte la pasada semana, comanda la clasificación provisional tras hacer siete ‘birdies’ sin fallo alguno justo por delante de Ángel Ayora, que tras 15 hoyos sumó cuatro ‘birdies’ y un ‘eagle’.

Están igualados con el malagueño el también sudafricano Jayden Schaper, el inglés Nathan Kimsey y el austriaco Maximilian Steinlechner, quienes sí que pudieron acabar su recorrido.

El sexteto formado por el danés Jacob Skov Olesen, el sudafricano Wilco Nienaber, el neerlandés Darius van Driel, el sueco Hugo Townsend, el inglés Dan Bradbury y el zimbabuo Kieran Vincent.

Los españoles Rocco Repetto, Sebas García y Jorge Campillo cerraron la jornada con 67 golpes (-3) tras completar la vuelta los dos primeros y jugar 12 hoyos el tercero. EFE