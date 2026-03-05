Arranque triunfal del brasileño Fonseca

João Fonseca, #35 de la ATP, superó a Raphael Collignon (77º) por 7-6 (7/2) y 6-4 en una hora y 42 minutos de un duelo nocturno de primera ronda.

El carioca, de 19 años, debe enfrentar al ruso Karen Khachanov con la oportunidad de avanzar por primera vez a la tercera ronda en el desierto californiano.

Khachanov, #16 del ranking mundial, es uno de los tenistas que quedaron bloqueados desde el fin de semana en Dubái debido a la guerra en Oriente Medio.

Según medios rusos, Khachanov se encuentra en el grupo de jugadores que pudieron salir el martes del emirato a través de Omán en dirección hacia Estados Unidos.

Un año atrás, Fonseca se estrenó en Indian Wells cayendo en la segunda ronda frente al después campeón, el británico Jack Draper.

En esta segunda aparición quiere recomponer el rumbo de un arranque de año muy decepcionante en el que, afectado por problemas de espalda, encajó eliminaciones tempranas en el Abierto de Australia y ante su público de Río de Janeiro.

Frente a Collignon, Fonseca dejó muestras de su enorme potencial, especialmente con su dañino golpe de derecha, y mostró carácter para forzar un break providencial cuando el belga dominaba 6-5 y servía para ganar el primer set.

El brasileño arrolló en el tiebreak y luego encontró otro quiebre temprano para sellar la segunda manga en medio del entusiasta aliento que siempre encuentra en los aficionados de su país allá donde juegue. AFP