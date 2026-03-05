Nika Prevc gana en Lahti y se asegura matemáticamente la Copa del Mundo por tercera vez

Nika, nacida hace 20 años en Kranj, que en los pasados Juegos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) ganó una medalla de cada metal, saltó 128,5 y 124,5 metros y sumó 296,7 puntos, exactamente 14,2 más que la noruega Anna Odine Ström -la gran triunfadora de la pasada cita olímpica, al ganar títulos en las dos rampas de Predazzo-, que completó dos intentos de 123 y 121,5 metros y acabó segunda.

La japonesa Nozomi Maruyama concluyó tercera, con 270,8 puntos, tras saltar 123,5 y 120,5 metros.

Con su triunfo de este jueves, Prevc igualó el récord de 15 victorias en una misma temporada de otra nipona, Sara Takanashi, una plusmarca que aún podrá deshacer a su favor, a falta de seis pruebas para el cierre de la competición.

La eslovena, que elevó a 23 su propio récord de podios en una misma temporada, batió otro récord: el de puntuación. Nika suma ahora 2.196 puntos, pulverizando su propia plusmarca (1.933) del año pasado.

Prevc comanda la Copa del Mundo con 642 puntos sobre Maruyama, una diferencia insalvable en las seis pruebas que faltan, la próxima de ellas este viernes, de nuevo en el trampolín largo de Lahti.