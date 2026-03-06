8-2. México se presenta con triunfo sobre Gran Bretaña en Clásico Mundial de Béisbol

En el partido del grupo B del torneo, que se realiza en el Minute Maid Park de Houston, Texas, México tomó ventaja de 1-0 en el inicio de la segunda entrada gracias a Nacho Álvarez, tercera base de 22 años, quien conectó un poderoso swing largo que se voló la cerca ante el abridor Jack Anderson.

Gran Bretaña amenazó en el cierre del cuarto capítulo debido al descontrol mostrado por Javier Assad, quien otorgó base por bolas a Harry Ford.

A pesar de que BJ Murray, siguiente en el turno, fue controlado con una rola que culminó con doble matanza del cuatro al tres, el zurdo Brennan Bernardino, entró al relevo para cerrar la entrada sin daño con ponche a Matt Koperniak.

En la quinta, Gran Bretaña volvió al ataque. Ian Lewis se colocó en primera con sencillo. Benjamín Gil, entrenador mexicano, envió a la loma a Luis Gastelum, quien fue castigado con sencillo de Thompson.

Con hombres en las esquinas Jazz Chisholm conectó batazo profundo que controló Jarren Duran para cantar el tercer out y mantener la ventaja en la pizarra.

En la parte baja de la sexta, el lanzador Álex Carrillo, sustituto de Gastelum, fue recibido con un palo de vuelta completa de Harry Ford, que igualó el juego.

México respondió en la octava gracias al descontrol de Gary Gill Hill, quien otorgó pasaportes a Jarren Duran y Randy Arozarena, que dejaron la mesa puesta a Jonathan Aranda que conectó cuadrangular ante Tristan Beck, relevo de Hill, que colocó la pizarra 4-1.

El ataque mexicano mantuvo su poderío en la novena con sencillo de Álex Thomas que impulso a Javier Serna y Nick Gonzales. Joey Ortiz empujó con imparable carrera de Thomas y Randy Arozrena hizo lo propio con Ortiz para sellar el 8-1.

En la baja del noveno capítulo, Gran Bretaña se acercó 8-2 ante Andrés Muñoz, cerrador estelar de la novena mexicana

Más tarde, Estados Unidos se medirá a Brasil, ambos también integrantes del grupo B.