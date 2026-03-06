Dani Vallejo avanza a semifinales del Challenger de Brasilia

El paraguayo se impuso por 7-6 y 6-3 en un exigente encuentro que se extendió por 1 hora y 55 minutos, marcado además por dos interrupciones debido a la lluvia que cayó sobre la capital brasileña.

A pesar de las pausas obligadas, Vallejo mantuvo la concentración y supo imponer su juego para cerrar el partido con autoridad.

El primer set fue muy parejo, con ambos jugadores sosteniendo sus servicios hasta llegar al tiebreak, donde el paraguayo mostró mayor precisión en los puntos clave para quedarse con la ventaja inicial.

Ya en el segundo parcial, el compatriota tomó el control del trámite, quebró el servicio de su rival y administró la diferencia para sellar su clasificación entre los cuatro mejores del certamen.

Este resultado se suma a la gran actuación que ya había mostrado en la ronda anterior, cuando superó con solvencia al brasileño Joao Schiessl por 6-4 y 6-2 en apenas una hora y media de juego.

En ese compromiso, Vallejo exhibió un tenis muy sólido, especialmente en la construcción de los puntos, evitando precipitarse en los ataques y manejando los tiempos del partido con inteligencia.

Gracias a esa victoria, el paraguayo había avanzado a los cuartos de final del torneo, instancia desde la cual continuó su camino hasta las semifinales de una competencia que lo tiene como principal favorito de la llave.

Con un tenis cada vez más maduro y consistente, Vallejo sigue confirmando su gran momento en el circuito Challenger y mantiene viva la ilusión paraguaya de conquistar el Brasilia Tennis Open.