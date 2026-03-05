Dani Vallejo sigue firme y ya está en cuartos de final en el ATP Challenger 75 de Brasilia

Apenas hora y media requirió el paraguayo Dani Vallejo para superar la segunda ronda del ATP Challenger 75 de Brasilia e instalrse en los cuartos de final de la competencia, que lo tiene como principal favorito de la llave.

Vallejo se impuso por 6/4 y 6/2 al local Joao Schiessl, mostrando nuevamente mucha solidez en su tenis, especialmente a la hora de preparar los puntos, sin caer en el deseo de concretar los ataques rápidamente.

Buen saque y despliegue físico importante, ayudaron bastante a Dani para pasar sin sobresaltos a la siguiente ronda, frente a un rival con ranking muy alto y que no logró inquietar en ningún momento a nuestro compatriota.

El paraguay aguarda por conocer quien será su contrincante en cuartos de final, que surgirá del juego entre el argentino Facundo Díaz Acosta (25 años y 238 del ránking) y el brasileño Luis Miguel (17 años y 1616 del mundo).

Dani Vallejo, quien inició la semana en el puesto 104 del escalafón mundial, tiene buenas posibilidades de aparecer en el top 100 la semana entrante, en caso de seguir avanzando.