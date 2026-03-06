El iraní Aboulfazl Khatibi no competirá en los Juegos al no poder viajar con seguridad

Aboulfazl Khatibi Mianaei estaba previsto que participase en la carrera de sprint de esquí de fondo el 10 de marzo y en la clásica de pie un día después.

"Es realmente decepcionante para el deporte mundial y especialmente para Aboulfazl que no pueda viajar con seguridad para competir en sus terceros Juegos Paralímpicos de invierno", dijo el presidente del Comité Paralímpico Internacional, el brasileño Andrew Parsons.

El máximo dirigente del IPC aseguró que desde que comenzó el conflicto el pasado sábado han estado "trabajando incansablemente entre bastidores para encontrar rutas alternativas que permitan el paso seguro de la delegación iraní a los Juegos".

"Sin embargo, con el conflicto en curso en todo Oriente Medio, el riesgo para la vida humana es demasiado alto. Con los sistemas de comunicación caídos en gran parte del país, el diálogo con el Comité Paralímpico de Irán y la federación nacional de esquí no ha sido fácil. No competir en unos Juegos Paralímpicos de invierno por factores ajenos a su control tras años de entrenamiento y dedicación es desgarrador para el atleta y nuestra empatía está con él en este momento difícil", confesó.