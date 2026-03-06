El mexicano Ortiz se mantiene líder en Hong Kong empatado con el sudafricano Burmester

Ortiz no estuvo tan acertado como en la ronda inaugural y se conformó con una tarjeta de 66 golpes, cuatro bajo el par del Hong Kong Golf Club, con siete 'birdies', pero aderezados con tres ‘bogeys’.

Burmester, subcampeón el pasado año en la región administrada por China, aprovechó los errores del golfista mexicano para empatar en la cabeza.

El sudafricano, de 36 años y 229 en el ránking mundial, embocó siete ‘birdies’ para hacer una de las mejores tarjetas del día junto a la del belga Thomas Detry, tercero con -13.

El protagonista de la segunda jornada, con 62 golpes, fue el español Jon Rahm, que se rehizo después de una discreta vuelta inaugural para colocarse cuarto a solo dos impactos de los líderes.

Rahm, exnúmero uno del mundo, que empezó la ronda a seis golpes de Ortiz, firmó un ‘eagle’ y siete ‘birdies’ y solo falló en el hoyo 9.

Con opciones de victoria se mantienen el también español David Puig, el inglés Richard Bland y el estadounidense Matthew Wolff, empatados en quinta posición con -11.

El chileno Joaquín Niemann vio mermadas sus opciones al terminar la segunda ronda con -7, mientras que el mexicano Abraham Ancer lo hizo con -5.

Quién tuvo un mal día fue el colombiano Sebastián Muñoz, el cuarto integrante del equipo latinoamericano de Torque, que hizo un golpe sobre el par (71 golpes) para acabar con un total de -4.