España emprende la gira norteamericana en busca de sensaciones para la fase final

A la conclusión de esta gira norteamericana, los cuatro mejores equipo de la segunda categoría se unirán a las ocho selecciones de la élite para disputar las tres etapas que determinarán al campeón mundial, que se celebrarán durante la primavera en Hong Kong, Valladolid y Burdeos.

El nuevo formato de ocho selecciones no ha sonreído hasta ahora a España, que ha sido última en un torneo y antepenúltima en los otros tres, séptima en la clasificación sólo por delante de Gran Bretaña, por lo que el equipo de Paco Hernández buscará disputar en la Columbia Británica canadiense sus primeras semifinales del curso.

Para ello, los 'Leones' deberán acabar la jornada del sábado entre los dos primeros de un grupo complicado, en el que se enfrentará sucesivamente a Nueva Zelanda (20:41, hora peninsular española), Sudáfrica (00:50 de la madrugada del domingo) y Gran Bretaña (4:18).

Paco Hernández, seleccionador nacional, ha paliado las importantes bajas que sufre para esta gira -singularmente el capitán Juanchín Ramos y el delantero Enrique Bolinches- con el regreso a la convocatoria de Juan Martínez y Tiago Romero, dos veteranos que llevaban más de un año fuera de sus planes.

El resto de los convocados son Manu Moreno, Ángel Bozal, Martín Sorreluz, Tobías Sainz-Trápaga, Josep Serres, Roberto Ponce, Gabriel Rocaries, Jaime Manteca, Antón Legorburu, Eduardo López, Pol Pla y Jeremy Trevithick.