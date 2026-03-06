La Real B pone a prueba la fiabilidad del Castellón

Los albinegros aspiran a continuar en la segunda posición de la tabla y volver a marcar distancias con el Almería y el Deportivo, con los que está empatados a 49 puntos.

El filial txuri urdin aguarda a su rival después de recibir también un duro golpe el pasado fin de semana al caer ante el Deportivo por 2-3 después de tener dominado el encuentro.

Los donostiarras merecieron más, pero una expulsión evitable de Mikel Rodríguez condicionó el tramo final del partido.

A pesar del revés, los potrillos han ganado tres de los últimos cuatro encuentros y confían en volver a la senda de la victoria en su casa ante otro conjunto que lucha por el ascenso directo.

El técnico, Ion Ansotegi, no podrá contar con el sancionado Mikel Rodríguez ni con los lesionados Darío Ramírez, Lebarbier y Orobengoa.

En cuanto al once, todo hace indicar que Gorka Gorosabel será el reemplazo de Mikel Rodríguez, y tanto Dani Díaz como Kita podrían volver al once tras superar una pequeña enfermedad.

Carrera recuperará su puesto de salida tras partir de suplente en la última jornada ante la posibilidad de que pudiera estar citado con el primer equipo tras la baja de Óskarsson.

Los albinegros quieren rehacerse de la derrota ante el Racing (1-3), la primera sufrida en 2026, con un buen resultado a domicilio, pese a las bajas en defensa y que harán que Pablo Hernández deba alinear a dos laterales no habituales por las sanciones a Jérémy Mellot y Lucas Alcázar.

El técnico castellonense, Pablo Hernández, que no podrá sentarse en el banquillo al haber sido sancionado con dos partidos, tendrá a Sergi Ripollés como máximo responsable del equipo y podría dar entrada a Salva Ruiz y a Ismael Fadel para ocupar los dos costados de la defensa.

El Castellón recupera a Agustín Sienra y a Ousmane Camara, quienes apuntan a la titularidad.

Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Ibai Aguirre, Carbonell, Gorosabel; Dani Díaz, Ochieng y Carrera.

Castellón: Matthys; Fadel, Salva Ruiz, Alberto Jiménez, Sienra; Barri, Gerenabarrena; Calatrava, Pablo Santiago, Cipenga y Camara.