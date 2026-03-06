Polideportivo
06 de marzo de 2026 - 21:49

Liga Evolución de fútbol playa: Pynandi van por el cetro

La delegación Pynandi previo al viaje a Guarujá, para la final.
Las selecciones paraguayas de fútbol playa disputarán este sábado la primera final contra su par de Brasil, por el título absoluto de la VII Liga Evolución 2025. Las jornadas serán en Guarujá, Estado de São Paulo.

Brasil fue campeón de la Zona Norte en el fútbol playa, mientras Paraguay se consagró en la Zona Sur.

El peculiar sistema de juego de la Liga Evolución enfrenta a los combinados de la Sub 20 y Absoluta. El cuadro que sume mas puntos se quedará con el título.

Brasil y Paraguay acaparan los cetros.

Los vecinos ganaron 4 y los Pynandi 3, el último en 2024 siendo los campeones vigentes los paraguayos. En 2022, ambos compartieron el cetro.

* Programación. El primer partido sabatino será a las 14:00 con los seleccionados de la Sub 20.

Posteriormente, desde las 16:00, ingresarán a la arena de la Playa de Enseada de la veraniega ciudad, los seleccionados de las absolutas.

El domingo se disputará la jornada decisiva con el partido 2 entre los representativos nacionales.

El horario será el mismo, a las 14:00 los juveniles y a las 16:00 los mayores.