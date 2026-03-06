Oficialmente inaugurados los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026

"Declaro abiertos los Juegos Paralímpicos invernales Milán Cortina 2026", expresó el mandatario, tal y como hizo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos el pasado 6 de febrero.

Serán los más numerosos de la historia tanto en países participantes, 56, como en número de deportistas, 612, entre los que figuran ocho españoles. Cifras que superan ampliamente los 564 representantes de 49 naciones de PyeongChang (Corea del Sur) 2018, edición que ostentaba la plusmarca hasta ahora. En Örnsköldsvik (Suecia), en 1976, la primera edición paralímpica de invierno, participaron 198 esquiadores de 16 equipos.

En Milán Cortina 2026, además, se producirá el debut de cinco países, entre los que destaca El Salvador, que nunca ha competido en unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos invernales. También se estrenarán las delegaciones de Portugal, Haití, Montenegro y Macedonia del Norte, que sí habían estado en citas olímpicas.

Por cuarta edición consecutiva se ha clasificado un número récord de mujeres, un total de 160, que supone un aumento del dieciocho por ciento respecto al récord anterior de 136 establecido en Pekín 2022.