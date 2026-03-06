Vollering y Kopecky por el desempate en la Strade Bianche

La carrera femenina presenta una competencia sólida y competitiva. En los últimos cuatro años, Lotte Kopecky y Demi Vollering se han repartido las victorias de forma equilibrada, y las dos excompañeras de equipo volverán a ser las principales aspirantes.

Se enfrentarán a las excampeonas Elisa Longo Borghini (2017) y Anna van der Breggen (2018), también ganadoras en la Piaza del Campo de Siena. Otros nombres clave en la línea de salida incluyen a Pauline Ferrand-Prévot, tercera en 2025, Katarzyna Niewiadoma, cuatro veces consecutivas en el podio entre 2016 y 2019, y Kim Le Court, ganadora de la Lieja-Bastoña-Lieja Femenina 2025.

También habrá atención en Juliette Labous y la española Mavi García, ambas entre las cinco primeras la temporada pasada, en Puck Pieterse, quien debuta en ruta en la temporada, y en la vigente campeona del mundo, Magdeleine Vallières.

En el UAE, junto a Mavi García, saldrá Paula Blasi, campeona de Europa en ruta y bronce mundial en categoría sub'23. En el IG Soudal la olímpica Mireia Benito luchará entre las mejores.

El equipo Movistar pondrá en liza a la alemana Liane Lippert, que llevará los galones en un conjunto que completan Sara Martin, Aude Biannic, Francesca Barale, Ana Magalhaes y Arlenis Sierra.

La carrera empezará a moverse en San Martino in Grania; con 9,4 km de longitud a través de las Crete Senesi, el tramo más técnico y extenso de la carrera.

Habrá un circuito final de 31,8 kilómetros, donde el pelotón asumirá un doble paso por el encadenado de Colle Pinzuto, con pendientes del 15 por ciento, y Le Tolfe, una pared que alcanza el 18% de pendiente. El desgaste de este tramo influirá a la hora de entrar en Siena, donde será fundamental entrar en buena situación para subir la rampa hacia meta en Via Santa Caterina y su adoquinado al 17 por ciento. De ahí a la gloria.