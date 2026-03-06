Polideportivo
06 de marzo de 2026 - 06:15

Vollering y Kopecky por el desempate en la Strade Bianche

Redacción deportes, 6 mar (EFE).- La competencia por deshacer un empate a dos victorias en los últimos 4 años entre la neerlandesa Demi Vollering y la belga Lotte Kppecky será una de los grandes alicientes de la Strade Bianche femenina que se disputa este sábado sobre 133 km, 33 de ellos en pistas de tierra, con salida y meta en Siena.

Por EFE

  La carrera femenina presenta una competencia sólida y competitiva. En los últimos cuatro años, Lotte Kopecky y Demi Vollering se han repartido las victorias de forma equilibrada, y las dos excompañeras de equipo volverán a ser las principales aspirantes.

Se enfrentarán a las excampeonas Elisa Longo Borghini (2017) y Anna van der Breggen (2018), también ganadoras en la Piaza del Campo de Siena. Otros nombres clave en la línea de salida incluyen a Pauline Ferrand-Prévot, tercera en 2025, Katarzyna Niewiadoma, cuatro veces consecutivas en el podio entre 2016 y 2019, y Kim Le Court, ganadora de la Lieja-Bastoña-Lieja Femenina 2025.

También habrá atención en Juliette Labous y la española Mavi García, ambas entre las cinco primeras la temporada pasada, en Puck Pieterse, quien debuta en ruta en la temporada, y en la vigente campeona del mundo, Magdeleine Vallières.

En el UAE, junto a Mavi García, saldrá Paula Blasi, campeona de Europa en ruta y bronce mundial en categoría sub'23. En el IG Soudal la olímpica Mireia Benito luchará entre las mejores.

El equipo Movistar pondrá en liza a la alemana Liane Lippert, que llevará los galones en un conjunto que completan Sara Martin, Aude Biannic, Francesca Barale, Ana Magalhaes y Arlenis Sierra.

La carrera empezará a moverse en San Martino in Grania; con 9,4 km de longitud a través de las Crete Senesi, el tramo más técnico y extenso de la carrera.

Habrá un circuito final de 31,8 kilómetros, donde el pelotón asumirá un doble paso por el encadenado de Colle Pinzuto, con pendientes del 15 por ciento, y Le Tolfe, una pared que alcanza el 18% de pendiente. El desgaste de este tramo influirá a la hora de entrar en Siena, donde será fundamental entrar en buena situación para subir la rampa hacia meta en Via Santa Caterina y su adoquinado al 17 por ciento. De ahí a la gloria.