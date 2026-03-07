Brian Hooi defiende su título de campeón de WOW ante la mirada de Ilia Topuria

El combate no pasó del primer asalto en donde ambos peleadores se tantearon y se mostraron conservadores en su estrategia hasta que un cruce de combinaciones hizo que un derechazo de "Hooibooi" acabase en el mentón de "Colombo" para cerrar el combate por KO en el minuto 2:20 del primer asalto.
Tras concretar su primera defensa del título, Hooi se mostró "agradecido con Colombo" al que le mostró "mucho respeto" por salir a pelear y no buscar el derribo.
Por último afirmó ser "el campeón mas chungo" y retó al daguestaní Umakhan Ibragimov, que se encontraba en la grada, a una revancha por el título tras arrebatárselo en el pasado WOW 25 en una de las peleas más icónicas de la compañía.
Ibragimov subió al octógono y realizó un careo improvisado con Hooi además de subrayar que "no puede esperar a recuperar su título".
Durante la velada también ganaron el español Vincenzo Bussolotti por decisón unánime, el dominicano Delffy Humer por KO técnico, el venezolano Henry Escalona por decisión mayoritaria, el portugués Zé Machado por KO, el irlandés Lee Hammondo por KO, el peruano Alexis Vera por KO y el mexicano Luis iván Rodríguez por decisión unánime.