El Barça quiere alargar el subidón europeo en un derbi que puede valer media Asobal

Y es que el triunfo ante el vigente campeón de Europa no fue uno cualquiera por todo lo que suponía: asaltar el liderato del Grupo B, saldar cuentas con su némesis, que le había derrotado en la primera vuelta y le había privado de dos finales europeas (2023 y 2025), y romper el invicto del conjunto alemán, que no perdía en la 'Champions' desde hacía más de un año.

La mano del técnico Carlos Ortega ayudó a romper una racha de siete derrotas en nueve enfrentamientos contra el Magdeburgo desde que asumió el banquillo azulgrana en 2021, su peor registro frente a cualquier rival.

El preparador malagueño entregó las llaves del ataque a Domen Makuc, que desarmó la defensa germana, sustituyó a Emil Nielsen cuando más errático se mostró, adelantó el cambio de Ian Barrufet y proteger el repliegue defensivo con su envergadura, dio galones en defensa Ludovic Fàbregas, explotó la polivalencia ofensiva de Blaz Janc y encontró en Petar Cikusa el arma definitiva para castigar el cansancio de un Magdeburgo que apenas rotó.

Todo ello desembocó en un parcial de 0-7 en los últimos ocho minutos que rompió el empate (29-29) y selló el definitivo 29-36 que eleva la racha azulgrana a 41 victorias en 42 partidos oficiales entre todas las competiciones.

Un equipo de autor en el que todos suman y que camina con paso firme hacia todos los títulos de la temporada. Con cuatro ya en el bolsillo (Copa de España, Supercopa de Cataluña, Supercopa Ibérica y Mundial de Clubes), el siguiente objetivo es la Asobal, que podría dejar prácticamente sentenciada si gana el derbi catalán.

Y eso que el Granollers, tras el parón por selecciones, se ha consolidado como el mejor de los 'mortales', con pleno de triunfos. Sin embargo, en una temporada en la que ha tenido que alternar la Liga con la competición europea, ha dejado puntos por el camino que explican los diez de ventaja del Barça al frente de la tabla, con 22 por disputarse.

Por eso, el líder no puede despistarse si quiere encarrilar su decimosexta Liga consecutiva. Más aún con el precedente del año pasado, cuando el cuadro que dirige Antonio Rama retrasó el alirón e infringió al Barça la primera derrota liguera en cuatro años (30-31).

Todo apunta a que Carlos Ortega no reservará nada y mantendrá la misma convocatoria que ganó en Magdeburgo, con los descartes por decisión técnica del lateral Seif Elderaa y el pivote Òscar Grau.

Por su parte, el Fraikin Granollers llegará al derbi con la necesidad de pasar página después de su eliminación en la Liga Europea, tras perder con el Oporto (34-33) en la penúltima jornada de la ronda principal.

A priori, enfrentarse al Barça no sería el mejor escenario para lamerse las heridas, y menos después de la exhibición de los azulgranas ante el Magdeburgo, pero el conjunto vallesano confía en competir apoyado en su buen momento en la liga.

El equipo de Antonio Rama ha arrancado la segunda vuelta del campeonato doméstico con cuatro victorias consecutivas, una dinámica que le ha permitido escalar hasta la segunda posición y reforzar la confianza del grupo.

Además, los vallesanos guardan un recuerdo reciente que alimenta la esperanza. La temporada pasada lograron asaltar el Palau Blaugrana con una victoria de prestigio (30-31), un resultado que demostró que el Barça también puede sufrir ante un Granollers que juega sin complejos en este tipo de escenarios.

Con todo, Rama es consciente de la magnitud del reto. "Es el equipo que está en mejor forma actualmente. Nos enfrentamos al líder de la liga en un partido muy difícil. El objetivo es competir el máximo de minutos posible contra uno de los mejores equipos del mundo", advirtió el técnico, que espera que su equipo sea capaz de alargar el partido y mantener opciones en un posible final igualado.