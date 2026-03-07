Liga Evolución de Fútbol Playa: Los pynandi’i ponen pecho en la primera final

Este domingo se definirá el título entre el campeón de la Zona Norte, Brasil, y el de la Zona Sur, Paraguay. Los juveniles jugarán a las 14:00 y los mayores a partir de las 16:00, en estos juegos decisivos de fútbol playa.

Lea mas: Pynandi va por el cetro

* Vital victoria de los pynandi’i. En los cotejos de este sábado, los pynandi U20 consiguieron una ajustada victoria de 5-4 contra los locales, sumando los primeros 3 puntos, merced a los goles de Thiago Barrios, Nicolás Bareiro, doblete de Vidal Cáceres y Alexandro Luraschi.

Una vez más los juveniles pusieron todo y consiguieron un importante triunfo que permite tener intactas posibilidades para traer la copa.

* Goleada brasileña. A continuación, Brasil fue categórico para igualar los puntos, ganando 9 a 3 y dejando en evidencia que será casi imposible para los pynandi obtener un resultado favorable en esta categoría.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los goles de descuento albirrojos fueron de Milciades Medina, Nicolás Bareiro y Néstor Medina.

En el caso de paridad de puntos se ejecutarán penales para dirimir el título, tal como sucedió en el 2018, cuando Brasil le ganó el cetro a Paraguay en el torneo disputado en Encarnación.