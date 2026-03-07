Liga Evolución de Fútbol Playa: Los pynandi’i ponen pecho en la primera final

Este domingo se definirá el título entre el campeón de la Zona Norte, Brasil, y el de la Zona Sur, Paraguay. Los juveniles jugarán a las 14:00 y los mayores a partir de las 16:00, en estos juegos decisivos de fútbol playa.
* Vital victoria de los pynandi’i. En los cotejos de este sábado, los pynandi U20 consiguieron una ajustada victoria de 5-4 contra los locales, sumando los primeros 3 puntos, merced a los goles de Thiago Barrios, Nicolás Bareiro, doblete de Vidal Cáceres y Alexandro Luraschi.
Una vez más los juveniles pusieron todo y consiguieron un importante triunfo que permite tener intactas posibilidades para traer la copa.
* Goleada brasileña. A continuación, Brasil fue categórico para igualar los puntos, ganando 9 a 3 y dejando en evidencia que será casi imposible para los pynandi obtener un resultado favorable en esta categoría.
Los goles de descuento albirrojos fueron de Milciades Medina, Nicolás Bareiro y Néstor Medina.
En el caso de paridad de puntos se ejecutarán penales para dirimir el título, tal como sucedió en el 2018, cuando Brasil le ganó el cetro a Paraguay en el torneo disputado en Encarnación.