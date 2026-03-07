Rahm, del avión con el que 'rescató' a varios jugadores: "Me criaron con ciertos valores"

"Desde mi punto de vista, es simplemente mi deber. Me criaron con ciertos valores, como es la capacidad de ayudar a alguien, especialmente en una situación como esa, donde mi principal objetivo era sacarlos de allí, no necesariamente jugar un torneo", respondió Rahm al ser preguntado por su gesto en una rueda de prensa en Hong Kong al término de la tercera jornada del torneo de Hong Kong.

El avión voló el pasado miércoles a Hong Kong desde Omán, país vecino a Emiratos Árabes Unidos, después de que el grupo de jugadores perdiera la conexión aérea desde Dubái al restringirse los vuelos por el ataque de Irán al emirato como respuesta a la intervención militar de Estados Unidos e Israel sobre el país persa.

Entre esos golfistas, estaba el estadounidense Caleb Surratt, compañero de equipo de Rahm, a quien le dijo: "¿Qué tal si te olvidas de jugar el torneo y nos centramos en llevarte a un lugar seguro y luego vemos si puedes llegar a Hong Kong?"

"Parecía que venir a aquí iba a ser difícil. Pero aquí están. Nunca pensé que podrían venir. Es increíble que tantos estén sanos y salvos, y eso es lo más importante", prosiguió.

El exnúmero uno del mundo explicó que una alternativa hubiera sido ir a España y que sopesó organizar los preparativos para que pudieran instalarse en el país para poder entrenar.

Respecto a sus opciones de ganar en Hong Kong, donde afrontará este domingo la última ronda como líder empatado con el belga Thomas Detry, uno de los que ayudó a salir de Dubái, y el estadounidense Harold Varner III, el golfista español señaló: "Como estoy jugando bien al golf, espero mañana tener un buen domingo y lograrlo".

"Hay que seguir compitiendo y dándose oportunidades. Mientras siga así, jugaré bien al golf. Aprovecharé las oportunidades que se me presenten, pero ya llegará", añadió el 'León de Barrika' sobre el hecho de que llevar sin ganar un torneo individual desde septiembre de 2024.