Rally de Colonias Unidas: Weiler no suelta la punta tras Etapa 1

Weiler fue el más rápido en dos de las seis pruebas especiales cronometradas que se corrieron en el sur del país (Migue Zaldívar en una, al igual que Fabrizio Galanti, Gustavo Saba y Miguel Ortega, respectivamente), y terminó por delante de Fabrizio Galanti y Sebastián González, con 56,2 segundos de ventaja, y de Augusto Bestard y José Luis Díaz, ambos con sendos Toyota GR Yaris Rally2, quienes quedaron a 1:03,8 del líder provisional.

Alejandro Galanti, vencedor de este rally el año pasado, y Migue Zaldívar, vigente campeón del certamen, abandonaron la competencia antes de la finalización, incluso, del primer rulo.

Ale por un problema en su GR Yaris al haberse afojado una manguera del sistema de refrigeración (que hizo elevar la temperatura), y Migue por haber llantado en dos ocasiones y no tener la opción de un tercer cambio a bordo del Skoda Fabia RS Rally2.

Otro que penó también con inconvenientes en su Toyota fue Gustavo Saba, ya que se rompió el palier del Yaris, motivo por el cual se fue para atrás pero sigue en carrera, y buscará los puntos de la etapa de este domingo (al igual que Ale y Migue, si reenganchan) de acuerdo al sistema que retorna tras la modificación de la normativa 2026.

En la F2, gran desempeño de Iván Wasmosy, copilotado por Gonzalo Díaz, en el Peugeot 208 Rally4, que fue el más rápido de la jornada. Fue escoltado por Raúl Franco (Honda Civic), quien quedó a 11,4 segundos, y César Cruz Escobar (Citroën), a 35,5.

* Trazado final por la colonia. La segunda y decisiva etapa de este domingo transitará sobre un total de 85 kilómetros, distribuidos en 6PE (Nueva Alborada, Villa Alborada y Trinidad, que se repetirá en una ocasión), que se pondrá en marcha a las 8:58 y tras la cual conoceremos a los ganadores.